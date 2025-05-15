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Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kara Kuvvetleri Başkomutanı Salyukov'u görevden aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kara Kuvvetleri Başkomutanı Oleg Salyukov'un görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Dmitri Chirciu  | 15.05.2025 - Güncelleme : 15.05.2025
Rusya Devlet Başkanı Putin, Kara Kuvvetleri Başkomutanı Salyukov'u görevden aldı

Moskova

Putin'in imzaladığı kararname, Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlandı.

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Buna göre, Oleg Salyukov, Kara Kuvvetleri Başkomutanlığı görevinden alınarak, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı olarak atandı.

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