Rusya Devlet Başkanı Putin, Kara Kuvvetleri Başkomutanı Salyukov'u görevden aldı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kara Kuvvetleri Başkomutanı Oleg Salyukov'un görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.
Moskova
Putin'in imzaladığı kararname, Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlandı.
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Buna göre, Oleg Salyukov, Kara Kuvvetleri Başkomutanlığı görevinden alınarak, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı olarak atandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.