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Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara telefonda görüştü

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldığını bildirdi.

Emre Gürkan Abay  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
Rusya Devlet Başkanı Putin ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara telefonda görüştü

Moskova

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Putin'in, Şara'yla telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Görüşmede Putin'in, Suriye'deki yeni liderliğin karşı karşıya olduğu görevleri çözme konusunda Şara'ya başarılar dilediği bilgisine yer verilen açıklamada, Suriye'deki mevcut durum hakkında kapsamlı istişarelerin yapıldığı ifade edildi.

Rusya'nın, Suriye'nin birliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda ülkede sürdürülebilir normalleşme için bir dizi önlemin uygulanmasının ve önde gelen siyasi güçlerin ve nüfusun etnik-dinsel gruplarının katılımıyla Suriye içi diyaloğun yoğunlaştırılmasının önemi vurgulandı. Putin, Rusya'nın insani yardım sağlanması da dahil olmak üzere Suriye'deki sosyo-ekonomik durumu iyileştirmeye yardımcı olma konusundaki kararlılığını bildirdi."

Açıklamada, iki ülke arasındaki ticaret, ekonomi ve eğitim alanlarındaki işbirliğinin de ele alındığı belirtilerek, "İkili işbirliğinin geliştirilmesine yönelik geniş gündemi değerlendirmek için bu tür yararlı temasların sürdürülmesi kararlaştırıldı. Liderler arasındaki telefon görüşmesi yapıcı, profesyonelce ve anlamlıydı." ifadeleri kullanıldı.

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