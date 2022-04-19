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Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi.

Ali Cura   | 19.04.2022
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

Moskova

Putin, Moskova bölgesindeki rezidansında, ülkeye resmi ziyaret için gelen Paşinyan ile görüşmesi öncesi konuşma yaptı.

Paşinyan'ın ziyareti sırasında Rusya ile Ermenistan arasında bir dizi belgenin imzalanmasının planlandığını belirten Putin, geçen yıl ekonomik alandaki ilişkilerde gelişme kaydedildiğine dikkati çekti.

Putin, Paşinyan ile 10 günde bir mutlaka telefonla görüştüğünü dile getirerek, "Elbette Karabağ ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere güvenlik konuları ilgi odağımızda olacak. Birçok sorun var." dedi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan da Rusya ve Putin'in Karabağ'daki çatışmaların sona ermesinde kilit rol oynadığını ifade ederek, "Rus barış güçlerinin faaliyetleri orada genel olarak güvenliği sağlıyor. Görünen o ki barışı koruma görevlilerinin faaliyetlerini daha etkin hale getirmek için neler yapılabileceğine bakmamız gerekiyor." diye konuştu.

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