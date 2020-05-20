Euro
7.44
Dolar
6.79
BIST 100
102,727.30
Altın
1,744.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara Temelli'de bir medikal fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediliyor
logo
Dünya

Rusya’dan Hafter’e Suriyeli savaşçı desteği

Rusya, Suriye’nin güneyindeki Humus ilinde Esed rejimi bölgesinden Suriyeli gençleri, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in saflarında aylık 1500 dolar karşılığında savaşmaları için gönderiyor.

Ömer Koparan,Mohamad Misto   | 20.05.2020
Rusya’dan Hafter’e Suriyeli savaşçı desteği

Azez

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'de Esed rejimine destek veren Rusya, Libya'da Hafter saflarını Suriyeli paralı savaşçılarla güçlendirmek istiyor.

Rusya, Humus ilinde açtığı kayıt merkezlerinde, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in saflarında aylık 1500 dolar karşılığında savaşmak isteyenleri kaydediyor.

Rusya’nın, Suriye'de Hafter için yaptığı bu çalışmaya Esed rejimi destekçilerinden İran, lojistik destek veriyor.

Humus ili kuzey kırsalında kayıt yaptıran 600 kişi, İran ve Rusya askeri araçlarıyla önce Hama Askeri Havaalanı ve akabinde Lazkiye’deki Hmeymim Askeri Havaalanı'na taşındı.

Kaynaklar, çoğunluğu sivillerden oluşan Suriyelilerin, Hmeymim Askeri Havalanı'nda 500'er dolar ön ödeme yapılarak Hafter saflarında savaşmaları için Libya'ya gönderildiğini aktardı.

Rusya, Mayıs başlarında da Hafter saflarında savaşmaları için Suriye'den birkaç yüz paralı savaşçı göndermişti.

Hafter saflarında Rus paralı askerler, Sudan'dan getirilen "Cancavid" milisleri ve Çadlı silahlı isyancılar gibi çok sayıda yabancı savaşçı bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinden Sri Lanka'ya, 'Kovid-19'dan ölen Müslümanlar gömülsün' çağrısı
Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 561'e yükseldi
Erciyes Üniversitesinde hayvanlar üzerinde Kovid-19 aşısı denemelerine başlandı
AB, Kovid-19 nedeniyle mali kurallarını uygulamayacak
Rusya Başbakanı Mişustin, ülkede Kovid-19 durumunun iyiye gittiğini bildirdi

Benzer haberler

Tunuslu siyasi uzmanlar: Tunus Libya hükümetini meşru taraf olarak kabul ediyor

Tunuslu siyasi uzmanlar: Tunus Libya hükümetini meşru taraf olarak kabul ediyor

Rusya’dan Hafter’e Suriyeli savaşçı desteği

İranlı Milletvekili Felahetpişe: Suriye'ye verdiğimiz 20-30 milyar doları geri almalıyız

Trablus'un güneybatısındaki Mizde kenti Libya hükümetine desteğini açıkladı

Trablus'un güneybatısındaki Mizde kenti Libya hükümetine desteğini açıkladı
Vatiyye yenilgisi BAE'nin Libya hesaplarını bozdu

Vatiyye yenilgisi BAE'nin Libya hesaplarını bozdu
Libya ordusundan Terhune'deki Hafter milislerine hava harekatı

Libya ordusundan Terhune'deki Hafter milislerine hava harekatı