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Dünya

İranlı Milletvekili Felahetpişe: Suriye'ye verdiğimiz 20-30 milyar doları geri almalıyız

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Felahetpişe, ülkesinden Esed rejimine 20-30 milyar dolar finansal destek verildiğini ve Şam yönetiminin bu parayı İran'a ödemesi gerektiğini söyledi.

Narges Rezaie,Ahmet Dursun   | 20.05.2020
İranlı Milletvekili Felahetpişe: Suriye'ye verdiğimiz 20-30 milyar doları geri almalıyız Fotoğraf: Muhammet Kurşun/AA

İstanbul

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Haşmetullah Felahetpişe, ülkede yayın yapan "Etemadonline" internet sitesine yaptığı açıklamada, İran'ın "ekonomi ve güven" sorunu olduğunu belirtti.

İran'ın ocak ayında yanlışlıkla düşürdüğünü açıkladığı, Ukrayna'ya ait yolcu uçağı konusunda bazı yetkililerin halkın güvenine zarar verdiğini ifade eden Felahetpişe, "Ülkenin güven inşasına ihtiyacı var. Halkın güvenini yeniden kazanmalıyız." dedi.

Ülkesinin Suriye'de büyük harcamalar yaptığını ifade eden Felahetpişe, "Suriye'ye 20-30 milyar dolar verdik. Bu parayı Suriye'den geri almalıyız. Bu milletin parası orada harcanmış." ifadelerini kullandı.

Önceki dönemde Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı olarak görev yapan Felahetpişe, geçen yıl mart ayında yaptığı açıklamada da Beşşar Esed rejiminin İran'a "borçlu" olduğunu ve bu borcun ödenmesi gerektiğini belirtmişti.

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