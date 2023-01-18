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Dünya

Rusya bütçe açığını kapatmak için rezervlerinden 2,4 trilyon ruble harcadı

Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle Rusya’da bütçenin gelecek 3 yıl boyunca açık vermesi bekleniyor.

Emre Gürkan Abay   | 18.01.2023
Rusya bütçe açığını kapatmak için rezervlerinden 2,4 trilyon ruble harcadı

Moskova

Rusya Maliye Bakanlığı, bütçe açığını kapatmak için Ulusal Refah Fonu’ndan 2,4 trilyon ruble (yaklaşık 35 milyar dolar) harcandığını bildirdi.

Rusya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ulusal Refah Fonu’nda 1 Ocak itibarıyla 10,4 trilyon ruble olduğu kaydedildi.

Bütçe kuralları gereği fondaki varlıkların bir kısmının Aralık 2022’de satıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, satılan varlıkların 2,4 trilyon ruble değerinde olduğu belirtildi.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, 10 Ocak’ta yaptığı açıklamada, bütçe açığının 2022’de 3,3 trilyon ruble (yaklaşık 48 milyar dolar) seviyesinde gerçekleştiğini duyurmuştu.

Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle Rusya’da bütçenin gelecek 3 yıl boyunca açık vermesi bekleniyor.

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