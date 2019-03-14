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Dünya

Rusya 'Boeing 737 Max'lere hava sahasını kapattı

Rusya, Etiyopya'daki uçak kazasının ardından "Boeing 737 Max" tipi uçaklara hava sahasını kapatma kararı aldı.

Emre Gürkan Abay   | 14.03.2019
Rusya 'Boeing 737 Max'lere hava sahasını kapattı

Moskova

Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya) Başkanı Aleksandr Neradko tarafından gazetecilere yapılan açıklamada, "Boeing 737 Max" tipi uçakların uçuşuna yönelik tedbir kararı alındığını belirtti.

Rusya'nın "Boeing 737 Max" tipi uçaklara hava sahasını kapattığını ifade eden Neradko, "Rusya hava sahasında B737 Max 8 ve B737 Max 9 tipi uçakların uçuşları geçici olarak durdurulmuştur." dedi.

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