Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.19
Dolar
5.47
BIST 100
102,496.60
Altın
1,297.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, AA Finans Masası'na konuk oluyor MHP Genel Başkanı Bahçeli konuşuyor
logo
Dünya

AB'den Brexit tarihini erteleme adımı

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, üye ülkelere İngiltere'nin Birlik'ten ayrılması için "uzun bir süre" verilmesi çağrısında bulunacağını açıkladı.

Yusuf Hatip   | 14.03.2019
AB'den Brexit tarihini erteleme adımı

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, üye ülke liderlerinden Brexit ayrılık tarihinin "uzun bir süre" ertelenmesini talep edeceğini bildirdi.

Tusk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gelecek hafta Brüksel'de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde üye ülkelere 29 Mart olarak belirlenen Brexit tarihini "uzun bir süre" erteleme çağrısında bulunacağını belirtti.

Söz konusu erteleme durumunun "İngiltere'nin net bir ayrılık stratejisi belirlemesi" halinde olacağını belirten Tusk, İngiltere'nin kendi içinde mutabakat sağlaması gerektiğine dikkati çekti.

AB ile İngiltere arasında varılan Brexit anlaşmasını reddeden İngiliz Parlamentosu, dün de aldığı kararla anlaşmasız ayrılığı devre dışı bırakmıştı. Parlamento, bugün, Brexit'in ertelenmesini görüşerek oylayacak.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52'yle Brexit kararı almıştı.

Ayrılık sürecini 29 Mart 2017'de resmen başlatan İngiltere'nin normal takvime göre 29 Mart'ta AB'den resmen ayrılması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran’ın DEAŞ sonrası Irak’ta yeni hedefi ekonomik nüfuz
Netanyahu diaspora desteğini kaybediyor
Irak’ta ABD-İran rekabeti
Cezayir yeni bir değişim sürecini tetikleyebilir
GÖRÜŞ | Kosova-Sırbistan müzakerelerinde kritik aşama

Benzer haberler

'Türkiye'deki Suriyeliler için 1,5 milyar avroyu aktaracağız'

'Türkiye'deki Suriyeliler için 1,5 milyar avroyu aktaracağız'

'Brexit uzun süreli ertelenebilir'

İngiliz Parlamentosu 'anlaşmasız ayrılığı' reddetti

AP anlaşmasız Brexit'e hazırlanıyor

AP anlaşmasız Brexit'e hazırlanıyor
'İngiltere'nin AB'den düzenli ayrılması hedefimiz devam ediyor'

'İngiltere'nin AB'den düzenli ayrılması hedefimiz devam ediyor'
May 'hayır' oyu verecek

May 'hayır' oyu verecek