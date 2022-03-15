Dolar
14.71
Euro
16.09
Altın
1,925.82
ETH/USDT
2,591.60
BTC/USDT
39,180.00
BIST 100
2,079.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya, BM Güvenlik Konseyine Ukrayna tasarısı sunacak

Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) Ukrayna'daki insani duruma ilişkin bir tasarı sunacak.

Betül Yürük   | 15.03.2022
Rusya, BM Güvenlik Konseyine Ukrayna tasarısı sunacak

Birleşmiş Milletler

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'da "kötüye giden insani duruma" ilişkin BMGK'ye bir tasarı sunacaklarını duyurdu.

Nebenzia, Ukrayna'daki Rus işgalinin ne zaman biteceğine ilişkin ise "özel askeri operasyon" olarak tanımladığı savaşın hedefine ulaştığında sona ereceği değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın BMGK'ye sunduğu, sivillere yönelik saldırıların güçlü bir şekilde kınandığı ve kötüye giden insani durumdan endişe duyulan tasarıda, saldırıların sorumlusundan bahsedilmiyor.

Öte yandan Fransa ve Meksika ise Ukrayna'daki duruma ilişkin BMGK'de bir süredir görüşülen insani tasarıyı, BM Genel Kuruluna taşıdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 24 bin 614 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 115 kişi hayatını kaybetti
Türkiye, Nijer'e 200 bin doz Kovid-19 aşısı gönderdi
Güney Afrika Kovid-19 ulusal afet durumunu 1 ay uzattı
Hollanda'da tüm Kovid-19 kısıtlamaları kaldırılıyor
VLP tabanlı yenilikçi Kovid-19 aşısı için 600 gönüllü aranıyor

Benzer haberler

AB Konseyi Başkanı Michel'den Putin'e 'kardeş katlini' durdurma çağrısı

AB Konseyi Başkanı Michel'den Putin'e 'kardeş katlini' durdurma çağrısı

Rusya, BM Güvenlik Konseyine Ukrayna tasarısı sunacak

ABD, Rusya Savunma Bakanlığından 11 yetkiliye yaptırım uyguladı

Rusya'dan Kanada Başbakanı Trudeau ve 313 Kanada vatandaşına yaptırım kararı

Rusya'dan Kanada Başbakanı Trudeau ve 313 Kanada vatandaşına yaptırım kararı
Çin Dışişleri Bakanı Vang: Ukrayna krizinin tarafı değiliz

Çin Dışişleri Bakanı Vang: Ukrayna krizinin tarafı değiliz
Rus saldırılarının arttığı Kiev’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Rus saldırılarının arttığı Kiev’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi