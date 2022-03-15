Rusya, BM Güvenlik Konseyine Ukrayna tasarısı sunacak
Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) Ukrayna'daki insani duruma ilişkin bir tasarı sunacak.
Birleşmiş Milletler
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'da "kötüye giden insani duruma" ilişkin BMGK'ye bir tasarı sunacaklarını duyurdu.
Nebenzia, Ukrayna'daki Rus işgalinin ne zaman biteceğine ilişkin ise "özel askeri operasyon" olarak tanımladığı savaşın hedefine ulaştığında sona ereceği değerlendirmesinde bulundu.
Rusya'nın BMGK'ye sunduğu, sivillere yönelik saldırıların güçlü bir şekilde kınandığı ve kötüye giden insani durumdan endişe duyulan tasarıda, saldırıların sorumlusundan bahsedilmiyor.
Öte yandan Fransa ve Meksika ise Ukrayna'daki duruma ilişkin BMGK'de bir süredir görüşülen insani tasarıyı, BM Genel Kuruluna taşıdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.