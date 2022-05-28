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Dünya

Rusya, Barents Denizi’nde hipersonik 'Tsirkon' füzesini test etti

Rus ordusu, Barents Denizi’nde hipersonik "Tsirkon" füzesinin test atışını gerçekleştirdi.

Ali Cura   | 28.05.2022
Rusya, Barents Denizi’nde hipersonik 'Tsirkon' füzesini test etti

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Barents Denizi’nde, "Sovyetler Birliği Filosundan Amiral Gorşkov" fırkateyninden "Tsirkon" hipersonik seyir füzesiyle test atışı yapıldığı belirtildi.

Test atışının yeni silah türlerinin denenmesi kapsamında gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, "Tsirkon" füzesinin yaklaşık 1000 kilometre uzaklıkta bulunan bir deniz hedefini başarıyla vurduğu, füzenin uçuşunun, belirlenen parametrelere karşılık geldiği ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen yıl "Tsirkon"un ilk defa bir gemiden deneme atışının gerçekleştirildiğini bildirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2018’de tanıttığı yeni hipersonik silahların arasında bulunan "Tsirkon"un ses hızının 10 katına (Mach 10) kadar çıkabildiği ve 1000 ila 2000 kilometre menzile sahip olduğu açıklanmıştı.

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