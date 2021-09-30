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Dünya

Rusya, Afganistan ve Tacikistan arasındaki gerginlikten endişeli

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Aleksey Zaytsev, Afganistan ve Tacikistan arasındaki gerginliği endişeyle izlediklerini söyledi.

Ali Cura   | 30.09.2021
Rusya, Afganistan ve Tacikistan arasındaki gerginlikten endişeli Fotoğraf: Bilal Güler/AA

Moskova

Zaytsev, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Afganistan-Tacikistan sınırındaki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Her iki ülkeden gelen sert açıklamalar çerçevesinde Tacikistan ve Afganistan arasındaki ilişkilerde artan gerilimi endişeyle izlediklerini belirten Zaytsev, "Her iki ülkenin ortak sınırlarına, tarafların silahlı kuvvetlerinin çekildiğine dair bilgiler ortaya çıktı. Taliban hareketine göre, sadece Afganistan’ın sınırındaki Tahar vilayetinde on binlerce özel kuvvet yerleştirildi." dedi.

Rusya'nın, Tacikistan ve Afganistan'a çağrıda bulunduğunu söyleyen Zaytsev, "Moskova, Duşanbe ve Kabil'i mevcut durumu çözmek için karşılıklı olarak kabul edilebilir seçenekler aramaya çağırıyor." ifadelerini kullandı.

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