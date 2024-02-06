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Dünya

Rusya: ABD, yeni sömürgeci yöntemler kullanıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin yeni sömürgeci yöntemler kullandığını belirterek "Birçok ülke, Washington tarafından kontrol edilen uluslararası finans enstitü ve etkileşim formatlarının etkinliği ve tarafsızlığını sorguluyor." dedi.

Dmitri Chirciu  | 06.02.2024 - Güncelleme : 06.02.2024
Rusya: ABD, yeni sömürgeci yöntemler kullanıyor

Moskova

Lavrov, başkent Moskova'da düzenlenen Rusya Dışişleri Bakanlığının İş Konseyi toplantısına katıldı.

ABD önderliğinde Batı'nın, Rusya'ya karşı "hibrit" savaş sürdürdüğünü ve yaptırımlar uygulayarak Rusya'nın gelişimini engellemeye çalıştığını belirten Lavrov, "ekonomi alanında savaşın devam ettiğini" söyledi.

Lavrov, "ABD ve onu takip eden ülkelerin yeni sömürgeci yöntemlerini kullanması, Amerikan tarzındaki küreselleşmeye olan güveni ciddi şekilde baltaladı. Birçok ülke, Washington tarafından kontrol edilen uluslararası finans enstitü ve etkileşim formatlarının etkinliği ve tarafsızlığını sorguluyor." şeklinde konuştu.

Bu nedenle Rusya dahil birçok ülkenin dış ticaret ödemelerinde alternatif para birimlerini ve ödeme platformlarını kullandığını dile getiren Lavrov, toplantıda ekonomi alanında Rus şirketleri için oluşan risk, tehdit ve fırsatları ele alacaklarını aktardı.

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