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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB'den savaşın 2. yılı yaklaşırken "Ukrayna'ya desteği artırma" mesajı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birliğin, savaşın 2. yılı yaklaşırken Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceği, özellikle savunma alanında bu ülkeyi AB'ye yaklaştırmak için çalışılacağı mesajını verdi.

Selen Valente Rasquinho, Melike Pala  | 06.02.2024 - Güncelleme : 06.02.2024
AB'den savaşın 2. yılı yaklaşırken "Ukrayna'ya desteği artırma" mesajı

Brüksel

Von der Leyen ve AB Dönem Başkanı Belçika'nın Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'yı desteklemeye devam etme gerekliliği konusunda Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda yapılan oturumda açılış konuşması yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2 sene önce şubatta "AB'nin 70 yılı aşkın süredir savunduğu her değere karşı savaş açtığını" vurgulayan von der Leyen, Putin'in Ukrayna'yı kolayca yenebileceğini sanarak "büyük bir hata yaptığını" söyledi.

Von der Leyen, "AB'yi bölebileceği ve NATO'yu zayıflatabileceği yönündeki hesaplarının yanlış olduğunu ve 2 yılda bunun tam aksinin yaşandığını" belirterek, "Avrupa, bu savaşın her gününde ve savaştan sonraki her günde Ukrayna'nın tarafında olacak." dedi.

AB'nin Ukrayna'ya 2 yılda sağladığı desteğe ve bu yıl için hedeflerine işaret eden von der Leyen, şu ifadeleri kullandı:

"Şu ana kadar 40 binin üzerinde Ukraynalı askeri eğittik. Birliğimiz ve üye ülkelerimiz, 28 milyar avro değerinde askeri teçhizatı seferber etti. Avrupa savunma sanayisini mühimmat üretim kapasitesini yüzde 40 artırdı. Gelecek aya kadar yarım milyondan fazla top mermisi teslim etmiş olacağız. Bu miktar, yıl sonuna kadar 1 milyondan fazla olacak."

Von der Leyen, bu desteğin artması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sadece mühimmatın Ukrayna'ya teslimatını hızlandırmakla yetinmemeliyiz. Geleceğe baktığımızda, Ukrayna'nın savunma yeteneklerini ve sanayisini, kendi savunma yeteneklerimiz ve sanayimizin bir parçası olarak düşünmeliyiz. Bu, gerektiğinde Ukrayna'nın bazı savunma programlarımıza entegre edilmesini sağlayacak ilk adımdır. Bu sadece Ukrayna'nın savunma ihtiyaçlarını karşılamamıza yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda ordularımız ve savunma sanayilerimiz arasında yakınlaşmayı ve ortak planlamayı teşvik edecektir. Ukrayna, AB'nin gelecekteki bir üyesidir. Dolayısıyla savunma alanında da bize çok daha yakınlaşması gerekiyor."

Şimdiye kadar 524 bin top mermisi gönderildi

AB Dönem Başkanı Belçika'nın Dışişleri Bakanı Lahbib de Ukrayna’nın AB’ye katılım müzakerelerini başlatmasının Rusya'ya verilmiş önemli bir mesaj olduğunu vurgulayarak, Ukrayna’nın Birliğe katılımının an meselesi olduğunun altını çizdi.

Rusya’ya yönelik 13. yaptırım paketinin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıç tarihi 24 Şubat’a kadar tamamlanması için hazırlıkların sürdüğünü kaydeden Lahbib, "Ukrayna'ya yardım ederken, Rusya'yı da yaptırımlar yoluyla zayıflatmaya devam ediyoruz." dedi.

Lahbib, AB'nin 2024 başına kadar Ukrayna'ya 1 milyon top mermisi gönderme taahhüdüne rağmen sadece 524 bin mermi hedefine ulaştığını hatırlatarak, "Bu söz verdiğimiz şey değil ve daha iyisini yapmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaşı sonlandırma amacıyla düzenlenmesi planlanan barış zirvesi için AB’nin işbirliği yapmaya hazır olduğunu vurgulayan Lahbib, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından önerilen barış planı üzerinde çalışmanın önemine işaret etti.

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