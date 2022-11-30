Rusya: ABD, Suriye'deki ayrılıkçı unsurları destekliyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin, Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG liderlerinin ayrılıkçı isteklerini desteklediğini söyledi.
Moskova
Zaharova, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Suriye meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Rusya'nın Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG'ye bu ülkenin kuzeyindeki toprakları terk etmeleri için baskı yapıp yapmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Zaharova, Suriye'de Fırat'ın doğusundaki toprakların rejimin kontrolüne geçmesi için PKK/YPG ile Suriye rejimi arasında diyaloğu sağlamaya çalıştıklarını belirtti.
Zaharova, "ABD’nin burada yasa dışı bulunması, bunu engelliyor." Dedi.
ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG'yi desteklediğine vurgulayan Zaharova, "Amerikalılar, bazı Suriye Kürt liderlerinin ayrılıkçı isteklerini destekliyor ve söz konusu toprakların Şam’ın kontrolüne kalmaması yönünde siyaset izliyor." ifadelerini kullandı.
Bu toprakların petrol ve zengin doğal kaynaklara sahip olduğuna dikkati çeken Zaharova, “PKK/YPG'nin ABD ile ittifak kurmasının yapıcı ve ileri görüşlü olmadığını” söyledi.
İlgili kurumlar arasında temas sürdürülüyor
Zaharova, Türkiye’nin Suriye’deki terör örgütlerine yönelik operasyonuyla ilgili de Moskova’nın Türk ve Suriye taraflarıyla yoğun temaslarını sürdürdüğüne dikkati çekti.
Zaharova, "Böyle adımların, söz konusu bölgede basit olmayan durumu kötüleştireceğini ve genel olarak bölgedeki durumu olumsuz etkileyeceğini” ileri sürdü.
Ankara ile Şam arasında koordinasyonun kurulmasının, sınır bölgesinde güvenliği sağlayacağı kanaatinde olduklarını belirten Zaharova, ilgili kurumlar arasında geniş çaplı gerilimin önlenmesi için temasların sürdürüldüğüne işaret etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.