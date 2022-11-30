Dolar
18.63
Euro
19.42
Altın
1,768.58
ETH/USDT
1,289.90
BTC/USDT
17,061.00
BIST 100
4,977.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, İspanya'nın Rayo Vallecano takımını ile Ülker Stadyumu’nda oynadıkları hazırlık maçı sonrası basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Rusya: ABD, Suriye'deki ayrılıkçı unsurları destekliyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin, Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG liderlerinin ayrılıkçı isteklerini desteklediğini söyledi.

Dmitri Chirciu   | 30.11.2022
Rusya: ABD, Suriye'deki ayrılıkçı unsurları destekliyor

Moskova

Zaharova, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Suriye meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG'ye bu ülkenin kuzeyindeki toprakları terk etmeleri için baskı yapıp yapmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Zaharova, Suriye'de Fırat'ın doğusundaki toprakların rejimin kontrolüne geçmesi için PKK/YPG ile Suriye rejimi arasında diyaloğu sağlamaya çalıştıklarını belirtti.
Zaharova, "ABD’nin burada yasa dışı bulunması, bunu engelliyor." Dedi.

ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG'yi desteklediğine vurgulayan Zaharova, "Amerikalılar, bazı Suriye Kürt liderlerinin ayrılıkçı isteklerini destekliyor ve söz konusu toprakların Şam’ın kontrolüne kalmaması yönünde siyaset izliyor." ifadelerini kullandı.

Bu toprakların petrol ve zengin doğal kaynaklara sahip olduğuna dikkati çeken Zaharova, “PKK/YPG'nin ABD ile ittifak kurmasının yapıcı ve ileri görüşlü olmadığını” söyledi.

İlgili kurumlar arasında temas sürdürülüyor

Zaharova, Türkiye’nin Suriye’deki terör örgütlerine yönelik operasyonuyla ilgili de Moskova’nın Türk ve Suriye taraflarıyla yoğun temaslarını sürdürdüğüne dikkati çekti.

Zaharova, "Böyle adımların, söz konusu bölgede basit olmayan durumu kötüleştireceğini ve genel olarak bölgedeki durumu olumsuz etkileyeceğini” ileri sürdü.

Ankara ile Şam arasında koordinasyonun kurulmasının, sınır bölgesinde güvenliği sağlayacağı kanaatinde olduklarını belirten Zaharova, ilgili kurumlar arasında geniş çaplı gerilimin önlenmesi için temasların  sürdürüldüğüne işaret etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Sahte doktor"un babası Ali Özkiraz: Kızımı doktor olarak biliyorum, sahteliğinden hiç haberimiz yok
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Uzman Çavuş Korkmaz için taziye mesajı
Tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasına ilişkin teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Düzce'deki depremde zarar gören hanelere 10 milyon lira aktarıldı
Mardin merkezli 9 ilde PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı

Benzer haberler

Wagner'in "Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki isyancıları da askere almaya başladığı" iddiası

Wagner'in "Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki isyancıları da askere almaya başladığı" iddiası

Ukrayna, AB'nin savaşta öldürülen Ukraynalı asker sayısıyla ilgili verdiği bilgiyi doğrulamadı

Rusya: ABD, Suriye'deki ayrılıkçı unsurları destekliyor

Rusya, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde 3 yerleşim birimini ele geçirdi

Rusya, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde 3 yerleşim birimini ele geçirdi
İç savaşta zorla kaybedilen Suriyelilerin akıbetlerinin ortaya çıkarılması için çağrı

İç savaşta zorla kaybedilen Suriyelilerin akıbetlerinin ortaya çıkarılması için çağrı
Güney Kore, Rus ve Çin uçaklarının yasak bölgeye girdiğini duyurdu

Güney Kore, Rus ve Çin uçaklarının yasak bölgeye girdiğini duyurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet