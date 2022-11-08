Dolar
18.61
Euro
18.60
Altın
1,670.87
ETH/USDT
1,480.50
BTC/USDT
19,715.00
BIST 100
4,395.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor.
logo
Dünya

Rusya: ABD ile temaslar mahkumların değişimi seviyesinde sürüyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ile temasları, mahkumların değişimi seviyesinde sürdürdüklerini söyledi.

Ali Cura   | 08.11.2022
Rusya: ABD ile temaslar mahkumların değişimi seviyesinde sürüyor

Moskova

Ria haber ajansına göre, Zaharova, "Solovyov Live" radyo programında Moskova-Washington arasındaki temaslara ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD ile temasların mahkumların karşılıklı değişimi hususunda devam ettiğini belirten Zaharova, "Görüşmeler, ilgili kolluk kuvvetleri ve özel kuvvetler (istihbarat) çizgisinde yürütülüyor. Fakat maalesef aylar boyunca biz ABD'den insanların problemlerinin çözümüne dair hiçbir istek görmedik." dedi.

Moskova ve Washington'ın, ihtiyaca neden olan konularda belirli temasları görüştüğünü kaydeden Zaharova, "Bu temaslar farklı kurumlar seviyesinde. Elbette bunların tam teşekküllü iş birliği, karşılıklı etkileşimle hiçbir ilgisi yok." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Altun: Türk dünyası olarak birlik ruhuyla Azerbaycan davasının sesi olmaya devam edeceğiz
AYM, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali istemini yarın görüşecek
Kuruyan Marmara Gölü'nün rehabilitasyonu için iş birliği yapılacak
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Küresel gıda güvenliğine en büyük katkıyı yapan ülke olduk
Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ı 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla kutladı

Benzer haberler

Rusya: ABD ile temaslar mahkumların değişimi seviyesinde sürüyor

Rusya: ABD ile temaslar mahkumların değişimi seviyesinde sürüyor

Rusya: ABD, UAEA konferansına katılacak Rus heyetine vize vermedi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet