Dolar
18.19
Euro
18.28
Altın
1,710.08
ETH/USDT
1,576.40
BTC/USDT
20,222.00
BIST 100
3,171.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İstanbul-Sarıyer’deki Kireçburnu Balıkçı Barınağı'nda, balıkçılarla bir araya geldiği “2022-2023 Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı” programında konuşuyor.
logo
Dünya

Rusya, 55 Kanada vatandaşına ülkeye giriş yasağı koydu

Rusya Dışişleri Bakanlığı, aralarında üst düzey asker, politikacı ve kamuya mal olmuş kişilerin bulunduğu 55 Kanada vatandaşına karşı yaptırım kararı alarak, ülkeye girişlerinin yasaklandığını duyurdu.

Ali Cura   | 31.08.2022
Rusya, 55 Kanada vatandaşına ülkeye giriş yasağı koydu

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus karşıtlığı anlayışına bağlı kalan Kanada Başbakanı Justin Trudeau yönetiminin Rus vatandaşlarına yeni yaptırımlar getirdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, mütekabiliyet ilkesine bağlı olarak üst düzey asker, politikacı ve kamuya mal olmuş kişilerin aralarında bulunduğu 55 Kanada vatandaşına Rusya Federasyonu’na giriş yasağı konulduğu kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, söz konusu kişilerin listesi yayımlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a yardım taşıyan uçaklar 9'a ulaştı
Kayseri'de darbedilen polis memurundan açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Reuters'a tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Harp Okulu Camisi'nin açılışını yaptı
Bursa'da sağanak nedeniyle otobüs terminalinin çatısındaki çökme güvenlik kamerasında

Benzer haberler

Rusya, 55 Kanada vatandaşına ülkeye giriş yasağı koydu

Rusya, 55 Kanada vatandaşına ülkeye giriş yasağı koydu

Azerbaycan-Ermenistan sınırının belirlenmesi için heyetler Moskova’da toplandı

Çin asıllı Kanadalı iş insanı Şiao Cienhua davasında 8,1 milyar dolar para cezası verildi

Siyasi skandallar 2022'de Batı'nın gündemini sarstı

Siyasi skandallar 2022'de Batı'nın gündemini sarstı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet