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Dünya

Rus uzun menzilli bombardıman uçakları kuzeydeki denizler üzerinde uçtu

Rusya'nın uzun menzilli bombardıman uçakları, Baltık, Barents ve Norveç denizlerinin tarafsız suları üzerindeki hava sahasında uçuşlar gerçekleştirdi.

Ali Cura  | 10.06.2024 - Güncelleme : 10.06.2024
Rus uzun menzilli bombardıman uçakları kuzeydeki denizler üzerinde uçtu

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Baltık, Barents ve Norveç denizlerinin tarafsız suları üzerinde yapılan planlı uçuşlarda stratejik füze taşıyabilen Tu-95ms model uçağın yanı sıra Tu-22m3 uzun menzilli bombardıman uçağının da yer aldığı belirtildi.

En fazla uçuşun 6 saatten fazla sürdüğü kaydedilen açıklamada, uçaklara Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri ve Rus donanmasına ait Su-30sm, Su-27, Su-33 uçakların eşlik ettiği ifade edildi.

Açıklamada, rotanın belirli etaplarında uzun menzilli bombardıman uçaklarına yabancı ülkelerden gelen savaş uçaklarının eşlik ettiği aktarıldı.

Rus uzun menzilli uçakların düzenli olarak Arktik, Kuzey Atlantik, Karadeniz ve Baltık denizlerinin yanı sıra Pasifik Okyanusu'nun tarafsız suları üzerinde uçtuğu bildirilen açıklamada, "Rus Hava ve Uzay Kuvvetlerinin tüm uçaklarının uçuşları, hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara tam olarak uygun gerçekleştirilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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