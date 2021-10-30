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Dünya

Rus savaş uçakları, İdlib'de Türkiye sınırındaki SMO noktasını vurdu

Rus savaş uçakları, Suriye'nin İdlib ilinde Türkiye sınırı yakınlarında bulunan Kah köyü çevresindeki Suriye Milli Ordusu (SMO) karargahına hava saldırıları yaptı.

Mehmet Burak Karacaoğlu, Ahmet Karaahmet, Ethem Emre Özcan   | 30.10.2021
Rus savaş uçakları, İdlib'de Türkiye sınırındaki SMO noktasını vurdu

İdlib

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçaklarının TSİ 10.40'dan itibaren İdlib'de Türkiye sınırına yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan Kah köyü çevresindeki SMO bileşenlerinden 23. Fırka'nın karargahına 9 hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda ölen veya yaralanan olmadığı öğrenildi.

Rus savaş uçakları, söz konusu noktaya 27 Ekim'de de 4 hava saldırısı düzenlemişti.

İdlib'deki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi olarak biliniyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın 26 Nisan-19 Ağustos tarihlerinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarında en az 843 sivilin öldüğünü duyurmuştu.

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