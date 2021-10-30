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Dünya

Suudi Arabistan ile Bahreyn'den sonra Kuveyt de Lübnan Büyükelçisini geri çağırdı

Kuveyt, Lübnan Büyükelçisi Abil Al Süleyman el Kannayi'yi geri çağırma kararı aldı

İdiris Okuduci   | 30.10.2021
Suudi Arabistan ile Bahreyn'den sonra Kuveyt de Lübnan Büyükelçisini geri çağırdı

Beyrut

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da, Dışişleri Bakanlığı'na ait kısa bir açıklama yayınlandı.

Açıklamada, Kuveyt'in Beyrut Büyükelçisi Kannayi'nin ivedi bir şekilde istişare için ülkeye geri çağrıldığı, Lübnan'ın Kuveyt'teki Maslahatgüzarının da 48 saat içinde ülkesine dönmesinin tebliğ edildiği belirtildi.

Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin Yemen'le ilgili olarak Riyad yönetimini eleştiren açıklamaları üzerine önce Suudi Arabistan, ardından da Bahreyn, Lübnan'daki Büyükelçisini geri çağırmıştı.

Lübnan Enformasyon Bakanı'ndan Riyad'a Yemen suçlaması

Kardahi, daha önce katıldığı ve 27 Ekim'de yayınlanan bir televizyon programında Husiler ve Yemen'e ilişkin bir soru üzerine Riyad'ı suçlayıcı ifadeler kullandığı bir değerlendirmede bulunmuştu.

"Hizbullah gibi Husilerin de silahlı bir örgüt olarak kendi toprağını savunduğunu düşünüp düşünmediğine" ilişkin soruya Kardahi, "Tabii ki toprağını koruyor. Şahsi görüşüm, Yemen'de bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Savaş uçaklarıyla evler, binalar, köyler ve şehirler saldırılara maruz kalıyor." yanıtını vermişti.

Enformasyon Bakanı Kardahi'nin bu ifadeleri üzerine Başbakan Necib Mikati, yazılı bir açıklama yayımlamıştı.

Açıklamada, Kardahi'nin bakanlık görevine başlamadan önce bir televizyon programında Yemen'le ilgili bazı ifadeler kullandığı, bunun hiçbir şekilde şu anki konumunu yansıtmadığı belirtilmişti.

Kardahi'nin açıklamalarının reddedildiği vurgulanırken söz konusu ifadelerin hiçbir şekilde Lübnan'ın Arap ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan ile olan siyasetini yansıtmadığı kaydedilmişti.

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