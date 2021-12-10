Dolar
13.86
Euro
15.68
Altın
1,785.49
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
2,035.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş konuşuyor
logo
Dünya

Rus savaş uçağı, Karadeniz'de ABD uçağına eşlik etti

Rus savaş uçağının, ABD'ye ait keşif uçağına Karadeniz üzerinde eşlik ettiği bildirildi.

Dmitri Chirciu   | 10.12.2021
Rus savaş uçağı, Karadeniz'de ABD uçağına eşlik etti

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD ordusuna ait Р-8А keşif uçağı Karadeniz'in uluslararası sular üzerinde uçuş yaptı.

Bunun için Rus "Su-30" savaş uçağının havalandığı ve Amerikan uçağına eşlik ettiği belirtildi.

Rus sınırlarının ihlal edilmesine izin verilmediği kaydedildi.

3 Rus "Su-27" savaş uçağının 9 Aralık'ta ABD'ye ait CL-600 "Artemis" ve RC-135 keşif uçakları, КС-135 tanker uçağı ile Fransa’ya ait "Rafale" ve "Mirage" savaş uçaklarına Karadeniz'in uluslararası sular üzerinde eşlik ettiği açıklanmıştı.

"Ukrayna gemisinin Kerç Boğazı'na doğru ilerlediği" iddiası

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), dün, Ukrayna donanmasına ait bir geminin Kerç Boğazı’na doğru ilerlediğini ve rota değiştirme talebine uymadığını öne sürmüştü. FSB, bu geminin rotasını geri çevirdiğini bildirmişti.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Ukrayna merkezli Lb.ua sitesine yaptığı açıklamada, "Rus gizli servisinin bir kurtarma gemisini tehdit olarak görmesi şaşırtıcı. Azak Denizi, paylaşılan bir denizdir ve orada yasalara uygun şekilde bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 18 bin 561 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 795 bine yaklaştı
DSÖ: Avrupa çok şiddetli, çok zor bir salgının ortasında
AB, 3 ülkenin Kovid-19 aşı sertifikasını tanıdı
Almanya'da sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiriliyor

Benzer haberler

Rus savaş uçağı, Karadeniz'de ABD uçağına eşlik etti

Rus savaş uçağı, Karadeniz'de ABD uçağına eşlik etti

ABD'de enflasyon kasımda 39 yılın zirvesini gördü

Finlandiya hükümeti, ABD'den 64 'F-35' savaş uçağı alacak

NATO Genel Sekreteri: Rusya gerilimi düşürmeli ve Ukrayna'nın egemenliğine saygı göstermeli

NATO Genel Sekreteri: Rusya gerilimi düşürmeli ve Ukrayna'nın egemenliğine saygı göstermeli
Çin, ABD'yi 'demokrasiyi hegemonyası için araç haline getirmekle' suçluyor

Çin, ABD'yi 'demokrasiyi hegemonyası için araç haline getirmekle' suçluyor
ABD'nin birçok şehrinde cinayet vakaları 2021'de zirveye tırmandı

ABD'nin birçok şehrinde cinayet vakaları 2021'de zirveye tırmandı