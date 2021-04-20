Euro
9.78
Dolar
8.11
BIST 100
1,378.06
Altın
1,771.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sincan Belören Millet Bahçesi İlk Fidanla Buluşuyor" etkinliğinde konuşuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sincan Belören Millet Bahçesi İlk Fidanla Buluşuyor" etkinliğinde konuşuyor.
logo
Dünya

Rus savaş gemileri Karadeniz'de tatbikata devam ediyor

Rusya'ya ait savaş gemilerinin Karadeniz'de tatbikata devam ettiği belirtildi.

Dmitri Chirciu   | 20.04.2021
Rus savaş gemileri Karadeniz'de tatbikata devam ediyor

Moskova

Rusya'nın Karadeniz donanmasından yapılan açıklamaya göre, kış dönemindeki eğitim ve denetim organizasyonları çerçevesinde 20'den fazla savaş gemisi, Karadeniz'de tatbikat yapıyor.

Zor koşullarda yapılan tatbikatta, "Su-25CM3" savaş uçakları ile hava savunma sistemleri de yer alıyor.

Rusya'nın Güney Askeri Bölgesi'ndeki 50'den fazla savaş uçağının yasa dışı ilhak ettiği Kırım'a konuşlandırıldığı belirtildi.

Rusya'da askeri güçlerin savaşa hazırlık durumuna ilişkin denetimler

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 6 Nisan'da Rus askeri güçlerinin savaşa hazırlık durumuna ilişkin denetimlere başladıklarını belirterek ülkenin çeşitli bölgelerinde poligonlarda taktik tatbikatların yapılacağını duyurmuştu.

Söz konusu eğitim planı kapsamında, nisanda 4 bin 48 askeri tatbikatın gerçekleştirileceği aktarılmıştı.

Rusya'nın Hazar Denizi'ndeki filoya ait 15 savaş gemisini, Rus askeri güçlerinin denetimleri çerçevesinde Karadeniz'e gönderdiği açıklanmıştı.

Rusya'nın Güney Askeri Bölgesi'nden bir askeri birliğinin, tatbikat çerçevesinde Kuzey Kafkasya'dan Kırım'a konuşlandırıldığı bildirilmişti.

Ukrayna-Rusya sınırında gerginlik

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptığını açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya'nın kendi toprakları içinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettirdiğini ve bunun hiç kimse için tehdit içermediğini ifade etmişti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana çatışmalar devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB ile ABD arasında 'aşı sertifikası' görüşmeleri yapılıyor
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor
Koronavirüste son 24 Saat (20 Nisan 2021)
İran'da son 24 saatte 395 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Dünya genelinde 904 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

Almanya Başbakanı Merkel: Bu günlerde Aleksey Navalnıy konusunda çok endişeliyiz

Almanya Başbakanı Merkel: Bu günlerde Aleksey Navalnıy konusunda çok endişeliyiz

Rus savaş gemileri Karadeniz'de tatbikata devam ediyor

Rusya, Ukrayna'nın Rus diplomatını sınır dışı etme kararını protesto etti

Trump, Biden'ı 'Rusya'yı Çin'in ellerine itmekle' eleştirdi

Trump, Biden'ı 'Rusya'yı Çin'in ellerine itmekle' eleştirdi
Çekya, Rusya'yla bağlantılı olduğu iddia edilen patlamanın 'devlet terörü' olmadığını açıklandı

Çekya, Rusya'yla bağlantılı olduğu iddia edilen patlamanın 'devlet terörü' olmadığını açıklandı
Putin, Biden'ın davet ettiği İklim Zirvesi'ne katılacak

Putin, Biden'ın davet ettiği İklim Zirvesi'ne katılacak