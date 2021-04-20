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Dünya

Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno cephe hattında çıkan çatışmada yaralanarak hayatını kaybetti

Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno'nun, cephe hattında çıkan çatışmada yaralanarak yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ömer Erdem   | 20.04.2021
Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno cephe hattında çıkan çatışmada yaralanarak hayatını kaybetti

Hartum

Çad Ordu Sözcüsü Azem Bermandoa Agouna, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, 68 yaşındaki Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno'nun, hafta sonu ülkenin kuzeyinde ayrılıkçılara karşı düzenlenen operasyona katıldığını, çıkan çatışmada yaralandığını ve bugün hayatını kaybettiğini duyurdu.

Itno, 11 Nisan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 79,32 oyla kazanarak 6. kez seçilmişti.

Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno, partisi Ulusal Kurtuluş Hareketi ile iktidara geldiği 1990'dan bu yana ülkeyi yönetiyordu.

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