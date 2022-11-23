Rus petrolünün Ukrayna üzerinden sevkiyatı kısmen durdu
Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya giden Rus petrolü sevkiyatının kısmen durduğunu duyurdu.
Moskova
Transneft'ten Rus haber ajansı TASS'a yapılan açıklamada, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya petrol götüren Drujba hattında sevkiyatın kısmen durduğu belirtildi.
Açıklamada, hat üzerinden Macaristan'a sevkiyatın tümüyle durduğu, Slovakya’da bulunan petrol depoları sayesinde Çekya ve Slovkya'ya yönelik sevkiyatın ise sürdüğü bildirildi.
Ukrayna, teknik gerekçelerden ötürü Drujba üzerinden sevkiyatı 15 Kasım’da tümüyle durdurmuş, ertesi gün tekrar başlatmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.