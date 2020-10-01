Rus Nordwind Airlines Moskova-İstanbul tarifeli seferlerine başladı
Rus hava yolu şirketi Nordwind Airlines, Moskova-İstanbul tarifeli seferlerine başladı.
İstanbul
İGA'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Rus hava yolu şirketi Nordwind'in "Boeing 737- 800" tipi uçaklarla, İstanbul Havalimanı'na haftanın her günü sefer düzenleyeceği belirtildi.
Açıklamada, "Birlikte nice emniyetli uçuşlar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
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Rus hava yolu şirketi @NordwindAir, Boeing 737- 800 tipi uçaklarla haftanın her günü düzenlenecek şekilde #İstanbulHavalimanı seferlerine bugün başladı! Birlikte nice emniyetli uçuşlar diliyoruz. ✈️ pic.twitter.com/3hPrsffVpr— İGA Istanbul Airport (@igairport) October 1, 2020