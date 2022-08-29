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Dünya

Rus güçleri yine Slavyansk'ı hedef aldı

Rus güçlerinin Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesine bağlı Slavyansk şehrine düzenlediği saldırıda bir evde yangın çıktı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Mustafa Deveci   | 29.08.2022
Rus güçleri yine Slavyansk'ı hedef aldı

SLAVYANSK

AA muhabirinin bölgedeki yetkililerden aldığı bilgiye göre, Rus güçleri, Slavyansk merkezine roketli saldırı düzenledi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Görgü tanıkları, Rus güçlerince en az iki roket atıldığını, bunlardan birinin kent merkezindeki bir eve, diğerinin ise ana caddeye isabet ettiğini aktardı.

İtfaiye ekipleri, roket isabet eden evde çıkan yangını söndürdü. Saldırı nedeniyle çevredeki evler ve dükkanların yanı sıra bazı araçlarda da hasar oluştu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta çatışmaların yoğunlaştığı bölgelerden biri de Donetsk.

Son günlerde Rus güçlerinin cephe hattına yakın bölgede yer alan Slavyansk'a yönelik saldırılarında artış dikkati çekiyor.

Dün de Slavyansk kent merkezinde bir bölge de Rus güçlerince vurulmuş, çevredeki evlerde ve dükkanlarda hasar oluşmuştu.


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