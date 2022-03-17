Rus güçleri yine Kiev'i hedef aldı: 2 ölü
Rus güçlerinin saldırısı sonucu başkent Kiev'de 2 kişi hayatını kaybetti.
Kiev
Ukrayna Acil Servisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus güçleri Sviatoshynskyi'de depoların olduğu bölgeye saldırı düzenledi.
Bombardımanda 2 kişi yaşamını yitirdi, bölgede yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken çıkan dumanlar kilometrelerce öteden görüldü.
Saldırıya ve yanan depolara ilişkin Ukrayna makamlarından daha fazla bilgi verilmedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.