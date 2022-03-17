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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rus güçleri yine Kiev'i hedef aldı: 2 ölü

Rus güçlerinin saldırısı sonucu başkent Kiev'de 2 kişi hayatını kaybetti.

Mustafa Deveci   | 17.03.2022
Rus güçleri yine Kiev'i hedef aldı: 2 ölü Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Kiev

Ukrayna Acil Servisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus güçleri Sviatoshynskyi'de depoların olduğu bölgeye saldırı düzenledi.

Bombardımanda 2 kişi yaşamını yitirdi, bölgede yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken çıkan dumanlar kilometrelerce öteden görüldü.

Saldırıya ve yanan depolara ilişkin Ukrayna makamlarından daha fazla bilgi verilmedi.

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