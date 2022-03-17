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Dünya

Ruanda, soykırım suçlusuna 25 yıl hapis cezası verdi

Ruanda, soykırım suçlusu Jean Baptiste Mugimba'yı 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Tufan Aktaş, Ömer Faruk Özbil   | 17.03.2022
Ruanda, soykırım suçlusuna 25 yıl hapis cezası verdi

Kampala

Ruanda mahkemesi, 1994 soykırımında öncü rol alan partilerden Cumhuriyet Savunma Koalisyonunun (CDR) eski Genel Sekreteri Mugimba'yı, soykırım tasarlamak ve soykırıma ortak olmaktan 25 yıl hapse mahkum etti.

Mugimba'nın Nyakabanda Katliamına kişisel olarak katıldığına dair bir kanıt olmamasına rağmen çeşitli bölgelerde Tutsilere karşı barikatlar kurulmasına karıştığına ve katliama ortak olduğuna hükmedildi.

Mugimba, hakkındaki iddiaları reddetti.

Ruanda’nın aşırılık yanlısı siyasi partisi CDR eski Genel Sekreteri ve Ruanda Merkez Bankasının eski bir çalışanı olan Mugimba, 2016 yılında Hollanda'dan Ruanda'ya iade edilmişti.

Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmıştı.

Ülkede 100 gün süren katliamda 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetmişti.

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