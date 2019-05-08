Rus futbolcular Kokorin ve Mamaev'e hapis cezası
Rus milli futbolcular Aleksandr Kokorin 18 ay, Pavel Mamaev ise 17 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Moskova
Başkent Moskova'daki Tverskoy Mahkemesi, "holiganlık" ve "kasten yaralama" suçlarından yargılanan Kokorin'i 18 ay ve Mamaev'i ise 17 ay hapis cezasına mahkum etti.
Rusya Premier Lig'de bu yıl şampiyon olan Zenit'te oynayan Kokorin ile Krasnodar'ın futbolcusu Mamaev, 2018’in Ekim ayında Moskova’da gerçekleşen iki saldırı nedeniyle tutuklanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.