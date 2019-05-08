Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.93
Dolar
6.18
BIST 100
90,272.19
Altın
1,282.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rus futbolcular Kokorin ve Mamaev'e hapis cezası

Rus milli futbolcular Aleksandr Kokorin 18 ay, Pavel Mamaev ise 17 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Emre Gürkan Abay   | 08.05.2019
Rus futbolcular Kokorin ve Mamaev'e hapis cezası

Moskova

Başkent Moskova'daki Tverskoy Mahkemesi, "holiganlık" ve "kasten yaralama" suçlarından yargılanan Kokorin'i 18 ay ve Mamaev'i ise 17 ay hapis cezasına mahkum etti.

Rusya Premier Lig'de bu yıl şampiyon olan Zenit'te oynayan Kokorin ile Krasnodar'ın futbolcusu Mamaev, 2018’in Ekim ayında Moskova’da gerçekleşen iki saldırı nedeniyle tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ve medyanın rolü
Sri Lanka'daki terörist saldırılar ve 'Kuşak-Yol' projesi
Göçmenler sırtımızdaki yük mü?
GÖRÜŞ - Venezuela'daki darbe girişimi ve muhtemel senaryolar
Sudan'da darbe sonrasında yaşananlar ve yeni aktörler

Benzer haberler

'İran'ın kararı anlaşmaya uygun'

'İran'ın kararı anlaşmaya uygun'

'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde son 12 günde 108 sivil öldürüldü

ABD'de Rusya soruşturması tartışması sürüyor

Morgan Stanley Rusya'daki bankacılık faaliyetini sonlandırıyor

Morgan Stanley Rusya'daki bankacılık faaliyetini sonlandırıyor
Rusya'da Müslümanlar ilk orucunu açtı

Rusya'da Müslümanlar ilk orucunu açtı
Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü

Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü