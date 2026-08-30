Rus e-ticaret platformu Ozon'un Belgorod'daki tesisine saldırı düzenlendi

Ozon'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin Belgorod'daki tesisinin saldırıya uğradığı kaydedildi.

İlk belirlemelere göre, saldırı nedeniyle yaralananların olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, yaralılara gerekli yardımın sağlanacağı belirtildi.

Tesiste çıkan yangının kontrol altına alındığı aktarılan açıklamada, acil durum ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, saldırının nasıl gerçekleştirildiğine dair detay paylaşılmadı.

Ukrayna, son dönemde Rusya merkezli e-ticaret platformları Wildberries ve Ozon'a ait depo ve lojistik tesislerini insansız hava aracı saldırılarıyla hedef alıyor.

Rusya'nın en büyük rafinerilerinden Kinef’in bulunduğu bölgede İHA saldırısının ardından yangın çıktı

Leningrad Bölgesi Valisi Aleksandr Drozdenko, yaptığı açıklamada, gece boyunca bölgenin üzerinde 42 İHA’nın düşürüldüğünü belirtti.

Şehrin sanayi bölgesinde çıkan yangının söndürüldüğünü ifade eden Drozdenko, saldırının yol açtığı sonuçların tespitine çalışıldığını bildirdi.

Kirişi sanayi bölgesinde Rusya’nın petrol işleme hacmi bakımından ikinci büyük tesisi olan Kinef Rafinerisi bulunuyor.

Yıllık 20 milyon ton petrol işleme kapasitesine sahip tesis, Rusya’nın petrol işleme hacminin yaklaşık yüzde 7’sini karşılıyor.

Rafineride mayıs başında da İHA saldırısının ardından yangın çıkmış ve faaliyetlere geçici ara verilmişti.

Rusya: Moskova bölgesi bir haftada 1455 İHA ile hedef alındı

Rusya'nın başkenti Moskova'nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Moskova bölgesinin bir haftada 1455 insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını bildirdi.

Sobyanin, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Son bir haftada çok sayıda İHA'nın Moskova bölgesini hedef aldığını belirten Sobyanin, "22 Ağustos saat 08.30'dan bugün saat 08.30'a kadar Moskova bölgesine doğru 1455 İHA uçtu. Bunların birçoğu bölgeye gelmeden önce yok edildi. 50 İHA Moskova kenti sınırlarında etkisiz hale getirildi." ifadesini kullandı.

Sobyanin ayrıca, gece Moskova'ya doğru uçan 13 İHA'nın da hava savunma sistemlerince düşürüldüğü bilgisini paylaştı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise gece Ukrayna'ya ait 494 İHA'nın, Moskova, Azak Denizi ve Karadeniz dahil çeşitli bölgeler üzerinde hava savunma sistemlerince imha edildiği kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın enerji tesislerine saldırı hazırlıklarına başladık

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın enerji tesislerine yönelik yoğun saldırı düzenleme hazırlıklarına başladıklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın askeri sanayi tesislerine yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtildi.

Gece başkent Kiev'de patlayıcı maddelerin depolanması için kullanılan asbestli çimento ürünleri fabrikasının insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alınan talimatlar doğrultusunda, Rusya Silahlı Kuvvetleri, Kiev yönetiminin Rus sivil altyapısı ve yakıt enerji sektörüne yönelik devam eden saldırılarına karşılık Ukrayna'nın enerji tesislerine geniş çaplı saldırılar düzenleme konusunda hazırlıklara başladı."

Zelenskiy, Rusya'nın İHA depolarını ve petrol tesislerini vurduklarını bildirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin uzun menzilli saldırılar düzenlediğini ifade etti.

Ukrayna'nın gece boyunca Rusya'nın Oryol ve Rostov bölgelerinde taarruz tipi İHA'ların depolanması, hazırlanması ve fırlatılmasında kullanılan tesisler ile bazı askeri hedefleri vurduğunu kaydeden Zelenskiy, saldırılarda Yeysk'teki ve Karadeniz’deki askeri havaalanlarının da hedef alındığını belirtti.

Zelenskiy ayrıca Leningrad bölgesinde "Rusya'nın savaş bütçesine her ay milyonlarca dolar kazandıran" bir petrol rafinerisinin de hedef alındığını ifade ederek, bu hafta içinde Başkurdistan ve Arhangelsk bölgelerindeki tesislere yönelik saldırıların da doğrulandığını kaydetti.

“Savaşın başladığı yere geri dönmesini sağlamalıyız”

Ukrayna'nın uzun menzilli saldırılarının Rusya'nın savaş yürütme kapasitesini zayıflatmayı amaçladığını belirten Zelenskiy, "Rusya, her gün savaşın başladığı yere geri döndüğünü hissetmeli." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna'nın uzun menzilli saldırılarının, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarla desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, Rusya'nın Ukrayna'nın şehir ve yerleşimlerine yönelik saldırılarında kullandığı silahların büyük bölümünün yabancı bileşenler, kimyasallar ve makine teçhizatına bağlı olduğunu belirtti.

Ukrayna'nın Rusya'nın yaptırımları aşma yöntemlerine ilişkin bilgileri ortaklarıyla sürekli paylaştığını kaydeden Zelenskiy, Rusya'nın bu yollarının kapatılmasına katkı sağlayan ülkelere teşekkür etti.