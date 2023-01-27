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Dünya

Rus bankacılık sektörü yaptırımlara rağmen 2022'yi karla kapattı

Rusya Merkez Bankası, ülkedeki bankacılık sektörünün kapsamlı yaptırımlara rağmen 2022’yi 203 milyar ruble karla kapattığını bildirdi.

Emre Gürkan Abay   | 27.01.2023
Rus bankacılık sektörü yaptırımlara rağmen 2022'yi karla kapattı

Moskova

Rusya Merkez Bankası tarafından yayımlanan “Bankacılık sektörü gelişim değerlendirmesi” adlı raporda, Rus bankacılık sektörünün 2022’nin ilk yarısında 1,4 trilyon ruble zarar ettiğine işaret edildi.

Geçen yılın ikinci yarısında ise sektörün toparlandığı bilgisine yer verilen raporda, Rus bankacılık sektörünün 2022’yi 203 milyar ruble karla kapattığı kaydedildi.

Ülkedeki bazı bankaların 2022’yi kayda değer zararla kapattığının belirtildiği raporda, kar eden bankaların oranının ise yüzde 77 düzeyinde olduğu ifade edildi.

Rus bankacılık sektörü 2021’de 2,4 trilyon ruble kar elde etmişti.

Batılı ülkeler, Rus bankacılık sektörünün küresel finans sistemine erişimini önemli oranda kısıtlarken, ülkedeki çok sayıda bankayı da SWIFT sisteminden çıkartmıştı.

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