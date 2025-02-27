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Dünya

Rus alüminyum üreticisi Rusal, nadir toprak elementi tesisi kuracak

Rusya'nın en büyük alüminyum üreticilerinden Rusal, yılda 1,5 ton üretim kapasiteli nadir toprak elementi tesisi kuracağını bildirdi.

Emre Gürkan Abay  | 27.02.2025 - Güncelleme : 27.02.2025
Rus alüminyum üreticisi Rusal, nadir toprak elementi tesisi kuracak

Moskova

Rusal'dan yapılan yazılı açıklamada, tesiste nadir toprak elementlerinden skandiyumun üretileceği belirtildi.

Küresel skandiyum üretiminin yılda 20 ila 25 ton seviyesinde bulunduğu bilgisine yer verilen açıklamada, şirketin bu alanda yatırım yapma kararı aldığı ve Ural Dağları yakınlarında yılda 1,5 ton skandiyum üretimine yönelik tesis kurulacağı belirtildi.

Açıklamada, 500 milyon ruble (yaklaşık 5,7 milyon dolar) seviyesinde yatırım planlandığı ve tesis kapasitesinin ileride yılda 19 tona kadar çıkarılabileceği kaydedildi.

Skandiyum, sivil ve askeri gemicilik ve havacılık alanında kullanılan nadir toprak elementleri arasında yer alıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, iki ülkenin özellikle nadir toprak elementleri alanında işbirliği yapabileceklerine yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

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