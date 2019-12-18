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Dünya

Ruhani: Müslümanların birçok sorunu ABD müdahalesinden kaynaklıdır

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah ve Başbakan Mahathir Muhammed ile bir araya geldi.

Muhammet Kurşun   | 18.12.2019
Ruhani: Müslümanların birçok sorunu ABD müdahalesinden kaynaklıdır

Tahran

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak üzere Malezya'da bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Mahathir ile görüşmesinde "büyük güçlerin baskılarına karşı Müslüman ülkelerin iş birliği yapmasının zorunluluk" olduğunu söyledi. 

Kuala Lumpur Zirvesi'nin Müslümanların ve özellikle de Orta Doğu'nun sorunlarını çözmek için etkili olabileceğini dile getiren Ruhani, "Müslümanların birçok sorunu İran'a yapılan yaptırım örneğinde olduğu gibi ABD müdahalesinden kaynaklıdır." ifadelerini kullandı.

Tahran ve Kuala Lumpur'un önemli tecrübeye sahip oldukları tıp alanında iş birliği yapabileceğini aktaran Ruhani, İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask Serbest Ticaret Bölgesi'nin ortak yatırım ve iş birliği için hazır olduğunu bildirdi.

"İran'a karşı yaptırımları kınıyoruz"

Malezya Başbakanı Mahathir de İranlıları desteklediklerini ve iki taraf arasındaki ticaretin gelişmesinden yana olduklarını belirterek, "İran'a karşı yasalara aykırı şekilde uygulanan yaptırımları kınıyoruz. İran ile ticari ilişkilerin artması için çaba gösteriyoruz. Bilim ve teknoloji alanındaki iş birliği için de hazırız." diye konuştu.

Ruhani ile Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah'ın görüşmesinde de iki ülke arasındaki ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yapıldığı kaydedildi.

Sultan Abdullah, Malezya'da okuyan İranlı öğrencilerin iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirdiğini ve bu konuda şartların daha da kolaylaştırılmasının hükümetin gündeminde olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani de Filistin meselesinin İslam dünyasının kronik bir yarası olduğunu ifade ederek, bu konunun Kuala Lumpur Zirvesi'nde ele alınması gerektiğini dile getirdi.

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