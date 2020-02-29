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Dünya

Ruhani ile Al Sani telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Muhammet Kurşun   | 29.02.2020
Ruhani ile Al Sani telefonda görüştü

Tahran

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ruhani ile Al Sani, iki ülke arasındaki ilişkiler ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınacak tedbirleri ele aldı. 

Ruhani, yeni tip koronavirüsün dünyanın sorunu haline geldiğini ve tüm devletlerin yardımlaşarak bu sorunu aşmaları gerektiğini söyledi.

İran Sağlık Bakanlığının Kovid-19'un kontrol altına alınması için özel bir program uyguladığını aktaran Ruhani, iki ülkeden yolcuların gidiş-gelişi için tüm sağlık önlemlerinin alındığını ve uçak seferlerinin normal hale dönebileceğini ifade etti.

Al Sani de Kovid-19 salgını nedeniyle dayanışma mesajı vererek, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesinden yana olduklarını belirtti.


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