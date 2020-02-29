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Dünya

Arap Birliği Genel Sekteri Gayt'tan Suriye’nin kuzeybatısı için ateşkes çağrısı

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Suriye’nin kuzeybatısındaki askeri gerginliğe dikkati çekerek ateşkes çağrısı yaptı.

Aydoğan Kalabalık   | 29.02.2020
Arap Birliği Genel Sekteri Gayt'tan Suriye’nin kuzeybatısı için ateşkes çağrısı

Kahire

Ebu Gayt, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye ve bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden askeri gerginliğin meydana getirdiği tehlikeye işaret ederek, Suriye’nin kuzeybatısında derhal ateşkesin uygulanması çağrısında bulundu. 

Suriye’deki gerginliğe bölgesel ve uluslararası güçlerin dahil olduğunu hatırlatan Ebu Gayt, “Bu durum Suriye’de sahanın daha kötüleşmesine neden olmakta ve Suriye krizine barışçıl bir çözüm şansını zorlaştırmaktadır." ifadelerini kullandı.

Ebu Gayt, gergin ortamın Suriye ve bölgenin güvenlik ve istikrarını da olumsuz etkilediğini aktardı. 

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