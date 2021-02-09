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Dünya

Ruhani: Anlaşmadan ayrılan nükleer anlaşmaya da ilk dönen taraf olmalıdır

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD ile yaşanan "nükleer anlaşmaya dönüş için ilk adımı kimin atacağı" tartışmasıyla ilgili, "Anlaşmadan ayrılan taraf biz olmadık ki ilk adımı atalım." dedi.

Muhammet Kurşun   | 09.02.2021
Ruhani: Anlaşmadan ayrılan nükleer anlaşmaya da ilk dönen taraf olmalıdır

Tahran

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD ile yaşanan "nükleer anlaşmaya dönüş için ilk adımı kimin atacağı" tartışmasıyla ilgili, "Anlaşmadan ayrılan taraf biz olmadık ki ilk adımı atalım." dedi.

İran devriminin 42. yıl dönümü dolayısıyla Tahran'daki büyükelçilerle bir araya gelen Ruhani, burada yaptığı konuşmada, nükleer anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Devrimin yıl dönümünün kendileri için çok önemli ve tarihi bir gün olduğunu vurgulayan Ruhani, "Devrimden sonra bize biri Saddam diğeri Trump tarafından olmak üzere iki savaş dayatıldı ve biz her ikisinden de galip çıktık." dedi.

Ruhani, nükleer anlaşmaya dönüş konusunda ilk adımı kimin atması gerektiğine ilişkin, şunları söyledi:

"Anlaşmadan ayrılan taraf biz olmadık ki ilk adımı atalım. Bunda hiçbir tereddüt yok. Anlaşmadan ayrılan ve uluslararası anlaşmalara aykırı olarak halkımıza her türlü zulmü reva görenler, nükleer anlaşmaya da ilk dönen taraf olmalıdır."

- "P5+1 ülkeleri taahhütlerini uygularsa biz de bir saat sonra taahhütlerimize uyarız"

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) yayımladığı 15 rapora göre, İran'ın yükümlülüklerine bağlı kaldığının teyit edildiğini aktaran Ruhani, şunları kaydetti:

"Bugün kimse İran'dan bir şey bekleyemez. İran, tüm taahhütlerine bağlı kalmıştır. Tekrar ilan ediyoruz: P5+1 ülkeleri nükleer anlaşmadaki tüm taahhütlerini uygularsa biz de bir saat sonra taahhütlerimize uyarız. 6 ülkenin taahhütlerine bağlı kaldığı açık bir şekilde açıklığa kavuşursa biz de bağlı kalırız. ABD'nin nükleer anlaşmadaki taahhütlerine döndüğü gün biz de bu noktadaki taahhütlerimize uymaya hazırız."

İran'ın komşular, Irak ve Basra Körfezi'ndeki ülkelerle diyalog geliştirmeye ve sorunları çözmeye hazır olduğunu belirten Ruhani, "İran net bir şekilde, bölgesel sorunların bölge ülkeleri tarafından çözülmesi gerektiğini duyuruyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, uranyum zenginleştirme işlemini durdurana kadar İran'a yaptırımları kaldırmayacaklarını açıklamıştı.

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