Dolar
14.69
Euro
15.99
Altın
1,953.51
ETH/USDT
3,032.80
BTC/USDT
40,873.00
BIST 100
2,449.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Ruanda, dağ gorillerini korumak için 255 milyon dolar bütçe ayırdı

Ruanda hükümetinin, dağ gorillerinin daha iyi bir yaşam alanına sahip olabilmeleri için 255 milyon dolar bütçe ayırdığı bildirildi.

Ekip   | 11.04.2022
Ruanda, dağ gorillerini korumak için 255 milyon dolar bütçe ayırdı

Kampala

The New Times'ın haberine göre, goriller için atılan adım kapsamında Volcanoes Ulusal Parkı yüzde 25 genişletilecek.

Ruanda Kalkınma Kurulu (RDB) tarafından yürütülen ve 255 milyon dolara mal olması beklenen proje ile park alanı insanların yaşadığı bölgeden ayrılacak ve 6 bin 620 hektarlık yeni bir tampon bölge oluşturulacak.

Tampon bölge sayesinde insanlar ile yaban hayvanlarının yaşam alanlarının ayrılması hedeflenirken bunun da dağ gorili nüfusunu olumlu etkileyeceği kaydedildi.

RDB'nin paylaştığı verilere göre, Ruanda'da 2010’da goril sayısı 480 iken 2016'da bu sayı 604’e yükseldi. Dünya genelinde toplam 1000 dağ gorilinin yaşadığı tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de 27 bin 529, Hong Kong'da 1921 Kovid-19 vakası tespit edildi
Şanghay'da kapanma tedbirlerine karşı kent sakinlerinin tepkisi artıyor
Türkiye'de 5 bin 609 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 32 kişi yaşamını yitirdi
Almanya’da milyonlarca Kovid-19 aşısının son kullanma tarihi yakında geçecek
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 985 bin 482'ye çıktı

Benzer haberler

Ruanda, dağ gorillerini korumak için 255 milyon dolar bütçe ayırdı

Ruanda, dağ gorillerini korumak için 255 milyon dolar bütçe ayırdı

Mukabele geleneği Türk hayırseverlerle Uganda'ya taşındı

Uganda’nın çocuklara adanmış dünyaca ünlü sokak dansçıları: Ghetto Kids

Çatışmalardan kaçan 13 bin Kongolu Uganda'ya sığındı

Çatışmalardan kaçan 13 bin Kongolu Uganda'ya sığındı