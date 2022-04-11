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Dünya

AB, Ukrayna'dan sonra Gürcistan ve Moldova'nın da üyelik süreçlerini başlattı

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'dan sonra Moldova ve Gürcistan'ın da üyelik süreçlerinin ilk adımı olarak, iki ülkeye gerekli formları sundu.

Selen Temizer   | 11.04.2022
AB, Ukrayna'dan sonra Gürcistan ve Moldova'nın da üyelik süreçlerini başlattı

Brüksel

AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bugün Lüksemburg'da Moldova Dışişleri Bakanı Nicu Popescu ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili'ye AB üyeliği başvurusu için gerekli formu verdiğini duyurdu.

Varhelyi "İlk adım. Çok hızlı gitmeye hazırız. Bu yüzden ne kadar hızlı doldurursanız, AB Konseyi'ne o kadar hızlı görüş sunabileceğiz." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen de 8 Nisan'da Kiev ziyaretinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e aynı formu teslim etmişti.

Anket niteliğindeki söz konusu form, AB Konseyi'nin talep ettiği üzere, alınan yanıtlar temelinde ülkelerin AB üyelik başvurusu hakkında Komisyonun görüşünün hazırlanmasına yardımcı olmayı hedefliyor.

Bugün AB ülkelerinin dışişleri bakanları Ukrayna ana gündemiyle Lüksemburg'da bir araya geliyor.

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