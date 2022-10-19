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Dünya

Rosatom: Türkiye ile Sinop'taki nükleer santral için görüşmelere başladık

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Türkiye ile Sinop'ta nükleer güç santrali inşa edilmesine yönelik müzakerelere başladıklarını açıkladı.

Emre Gürkan Abay   | 19.10.2022
Rosatom: Türkiye ile Sinop'taki nükleer santral için görüşmelere başladık

Moskova

Lihaçev, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ikinci nükleer güç santralini Sinop'ta inşa etmeyi planladığını dile getirdi.

Sinop'un, nükleer konusunda çalışma yapan herkes tarafından bilinen, 4 güç üniteli büyük bir nükleer santral inşası için cazip bir nokta olduğunu anlatan Lihaçev, "Büyük bir nükleer santralin gelecekteki varlığını da göz önünde bulundurarak, teknolojik ittifaklar kurulması, yatırım politikası ve Türkiye enerji piyasasının şekillendirilmesi açısından yaklaşımlar oluşturmak üzere Türk iş ortaklarımızla görüşmelere başladık." dedi.

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu NGS'ye ilişkin anlaşma, Rusya ile 2010'da imzalanmıştı. Akkuyu'da yapılacak santral, 4 reaktörden oluşacak ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak. İlk reaktörün 2023'te işletmeye girmesi bekleniyor.

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