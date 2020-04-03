Reuters’in Irak’taki faaliyetleri 3 aylığına durduruldu
Irak yönetimi, Reuters Haber Ajansı’nın ülkedeki faaliyetini 3 aylığına durdurma kararı aldı.
Bağdat
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- BİLMENİZ GEREKENLER: Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleri
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- SON DURUM NE: Anlık koronavirüs yayılma haritası
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- DÜNYADA ANLIK DURUM: Dünya haritası üzerinde son veriler
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Irak yönetimi, Reuters Haber Ajansı’nın ülkedeki faaliyetini 3 aylığına durdurma kararı aldı.
Irak Medya ve İletişim Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, "Ülkede binlerce kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı" iddiasını içeren haberinden dolayı Reuters’in Irak’taki çalışma ruhtasının 3 aylığına askıya alma kararı alındığı bildirildi.
Haber ajansının ayrıca yaklaşık 20 bin dolar para cezasına da çarptırıldığı kaydedildi.
Iraklı kurum, toplumsal güvenliği riske atma niteliği taşıdığını öne sürdüğü haberden dolayı Reuters yönetiminin Irak halkından özür dilemesini de istedi.
Reuters, Irak’ta binlerce kişinin Kovid-19’a yakalandığını ve bunun ülke makamları tarafından kamuoyundan gizlendiğini iddia etmişti.
Irak Sağlık Bakanlığı da söz konusu iddiayı yalanladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.