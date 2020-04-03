Euro
7.19
Dolar
6.63
BIST 100
89,510.88
Altın
1,610.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Reuters’in Irak’taki faaliyetleri 3 aylığına durduruldu

Irak yönetimi, Reuters Haber Ajansı’nın ülkedeki faaliyetini 3 aylığına durdurma kararı aldı.

Haydar Karaalp   | 03.04.2020
Reuters’in Irak’taki faaliyetleri 3 aylığına durduruldu

Bağdat


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Irak yönetimi, Reuters Haber Ajansı’nın ülkedeki faaliyetini 3 aylığına durdurma kararı aldı.

Irak Medya ve İletişim Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, "Ülkede binlerce kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı" iddiasını içeren haberinden dolayı Reuters’in Irak’taki çalışma ruhtasının 3 aylığına askıya alma kararı alındığı bildirildi.

Haber ajansının ayrıca yaklaşık 20 bin dolar para cezasına da çarptırıldığı kaydedildi.

Iraklı kurum, toplumsal güvenliği riske atma niteliği taşıdığını öne sürdüğü haberden dolayı Reuters yönetiminin Irak halkından özür dilemesini de istedi.

Reuters, Irak’ta binlerce kişinin Kovid-19’a yakalandığını ve bunun ülke makamları tarafından kamuoyundan gizlendiğini iddia etmişti.

Irak Sağlık Bakanlığı da söz konusu iddiayı yalanladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek
Rusya'da polis, Kovid-19 gerçeklerinin saklandığını iddia eden doktoru gözaltına aldı
Arap ülkelerindeki can kaybı ve vaka sayıları artıyor
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 299'a ulaştı

Benzer haberler

Reuters’in Irak’taki faaliyetleri 3 aylığına durduruldu

Reuters’in Irak’taki faaliyetleri 3 aylığına durduruldu

Irak ve Tunus'ta koronavirüs kaynaklı can kayıpları artıyor

Irak Başbakanı Abdulmehdi'den ABD'ye 'Patriot meselesini erteleyin' mektubu

Irak’ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 46'ya çıktı

Irak’ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 46'ya çıktı
Kerkük'te ABD askerleri K1 Üssü'nü Irak askerlerine devretti

Kerkük'te ABD askerleri K1 Üssü'nü Irak askerlerine devretti
Irak Ticaret Bakanının üst düzey danışmanında Kovid-19 tespit edildi

Irak Ticaret Bakanının üst düzey danışmanında Kovid-19 tespit edildi