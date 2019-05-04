Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.68
Dolar
5.96
BIST 100
93,946.08
Altın
1,278.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rejim güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını vurdu

Esed rejim güçleri, TSK'nin Astana anlaşmaları çerçevesinde "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde kurduğu gözlem noktasının yakınını vurdu.

Eşref Musa,Burak Karacaoğlu   | 04.05.2019
Rejim güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını vurdu

İdlib

Beşşar Esed rejimi güçleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde ateşkes gözlem misyonu için kurduğu noktanın yakınına saldırı düzenledi. Saldırıda gözlem noktasını çevreleyen koruma duvarı da isabet aldı.

Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı teröristlerden oluşan rejim güçleri, TSK'nin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde İdlib'in güney, Hama'nın kuzeybatı kırsalında bulunan Zaviye bölgesinde kurduğu 10 numaralı gözlem noktasının yakınını topçu saldırısıyla hedef aldı. Saldırıda gözlem noktasını çevreleyen koruma duvarı da vuruldu.

Saldırının ardından TSK'ye ait bir savaş uçağı eşliğinde 3 helikopterin gözlem noktasına iniş yaptığı öğrenildi.

Saldırının Lazkiye'nin doğusundaki dağ kümesinden ya da Hama kırsalındaki Kerim bölgesinden yapıldığı tahmin ediliyor.

Rejimi güçleri, söz konusu noktaya 29 Nisan'da da saldırı düzenlemiş, bölgeye sığınan bir kadın ve bir çocuk hayatını kaybetmişti.

TSK'nin Astana anlaşmaları çerçevesinde "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki ateşkesi korumak için kurduğu 12 adet gözlem noktası bulunuyor. Bu noktaların birkaç kilometre karşısında Beşşar Esed rejimi ordusu unsurları ve İran destekli yabancı terörist gruplar konuşlu.

Rejim ve destekçileri, bölgedeki sivil yerleşimleri 17 Eylül 2018'de Türkiye ve Rusya arasında imzalanan mutabakata rağmen ve o tarihten bu yana hedef alıyor. Sivillerden bir kısmı Türkiye sınırı yakınındaki kamplara, bir kısmı da TSK'nin gözlem noktalarının yakınına sığınıyor. Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor. Askeri muhalifler ise Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Irak ilişkileri ivme kazanıyor
Ukrayna'yı zor bir dönem bekliyor
Venezuela’daki darbe girişimi ters tepti
Aşırı sağ, Avrupa Birliği değerlerini tehdit ediyor
Trump görevden alınır mı?

Benzer haberler

Milli Savunma Bakanı Akar: Saldırıları gerçekleştiren 28 teröristi etkisiz hale getirdik

Milli Savunma Bakanı Akar: Saldırıları gerçekleştiren 28 teröristi etkisiz hale getirdik

Esed rejimi 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne sızmaya çalıştı

İdlib'de ramazan saldırılar ve zorunlu göçün gölgesinde başlıyor

Yeni mühimmatlar 'bir taşla iki kuş vuracak'

Yeni mühimmatlar 'bir taşla iki kuş vuracak'

'İdlib'de varil bombası kullanımında ölümcül bir artış gördük'

'İdlib'de varil bombası kullanımında ölümcül bir artış gördük'

İdlib'deki saldırılara kınama

İdlib'deki saldırılara kınama