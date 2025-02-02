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Dünya

Putin'e göre ABD Başkanı Trump, Avrupa'nın elitlerini hizaya getirecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'nın elitlerini kısa sürede hizaya getireceğini belirterek, "Yakında hepsi, sahibinin ayaklarına kapanarak kuyruklarını sallayacak." dedi.

Dmitri Chirciu  | 02.02.2025 - Güncelleme : 02.02.2025
Putin'e göre ABD Başkanı Trump, Avrupa'nın elitlerini hizaya getirecek

Moskova

Putin, "Rossiya-1" televizyon kanalına verdiği röportajda, Avrupa'daki siyasetçilerin eylemlerine dair açıklamalarda bulundu.

Avrupalı siyasetçileri değerlendiren Putin, Fransa’nın eski cumhurbaşkanları Charles de Gaulle, François Mitterrand, Jacques Chirac, Almanya’nın eski başbakanları Willy Brandt, Helmut Kohl, Gerhard Schröder’in dünya siyasetinin önde gelen isimleri arasında yer aldıklarını ve görüşleri için mücadele ettiklerini söyledi.

Putin, Avrupa'da nitelikli siyasetçilerin kalmadığını belirterek, "Bazen olan biteni şaşkınlıkla izliyoruz. Bugünkü siyasetçiler eğitimsiz ve bilmedikleri işler yapıyorlar. Bu, Avrupalı vatandaşların çıkarları için büyük bir bela." dedi.

Avrupa'nın elitleri ve ABD Başkanı Donald Trump arasında büyük bir "gerilim" yaşandığını belirten Putin, "Avrupa'nın yüksek mevkilerdeki kişilerinin, (eski ABD Başkanı Joe) Biden döneminde Washington’un emirlerini seve seve yerine getirdiğini görüyorduk. Ancak Trump’ı sevmedikleri için onunla mücadele ettiler ve ABD’nin siyasi hayatına, seçim süreçlerine ciddi şekilde müdahale ettiler. Trump seçimleri kazandığında ise kafaları karıştı." şeklinde konuştu.

Putin, Trump’ın cinsiyet siyaseti de dahil olmak üzere neyin iyi ve kötü olduğu konusunda Biden’e kıyasla farklı düşüncelere sahip olduğuna dikkati çekerek, "Trump, karakteri ve kararlılığı ile çok kısa sürede onları (Avrupalı elitleri) düzene sokacak. Yakında hepsi, sahibinin ayaklarına çökerek kuyruklarını sallayacak. Bu çok kısa sürede olacak ve her şey yoluna girecek." dedi.

"Rusya’nın Polonya’daki etkinliklere çağrılmaması utanç verici"

Putin, Nazi Almanyası tarafından 2. Dünya Savaşı sırasında kurulan toplama ve imha kamplarından biri olan Polonya’daki Auschwitz-Birkenau Kampı’nın kurtuluşunun yıl dönümü etkinliklerine Rus tarafının çağrılmadığını belirterek, "Bu, gerçekten utanç verici bir durum. Rusya’nın siyaseti ve Devlet Başkanı hakkında istediğiniz şekilde tavır alabilirsiniz, ancak kampı kurtaran askerlerimizin ailelerinin davet edilmesi gerekirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin Polonya’daki etkinliklere davet edilmesini ise eleştirdi.

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