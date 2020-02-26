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Dünya

Putin'den Erdoğan'a doğum günü tebriği

Rusya Devlet Başkanı Putin, 66 yaşına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı.

Ali Cura   | 26.02.2020
Putin'den Erdoğan'a doğum günü tebriği

Moskova

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a doğum günü nedeniyle tebrik mesajı gönderdi.

Açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a doğum günü münasebetiyle tebrik telgrafı gönderdi." denildi.

26 Şubat 1954'te doğan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 66 yaşına girdi.

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