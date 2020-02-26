Aliyev, Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı doğum günü dolayısıyla kutladı.
Bakü
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Türkiye'nin refahı için yaptığı çalışmalarda başarı ve sağlık diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da gösterilen ilgi ve tebrik için Aliyev'e teşekkür etti.
Telefon görüşmesinde, dün düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin 8'inci toplantısının önemine de değinen liderler, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin bundan sonra da başarıyla gelişeceğinden emin olduklarını belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.