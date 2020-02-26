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Dünya

Aliyev, Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı doğum günü dolayısıyla kutladı.

Ruslan Rehimov   | 26.02.2020
Aliyev, Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Türkiye'nin refahı için yaptığı çalışmalarda başarı ve sağlık diledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan da gösterilen ilgi ve tebrik için Aliyev'e teşekkür etti.

Telefon görüşmesinde, dün düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin 8'inci toplantısının önemine de değinen liderler, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin bundan sonra da başarıyla gelişeceğinden emin olduklarını belirtti.

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