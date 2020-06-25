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Dünya, Libya

Putin ve Macron Libya'yı görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Libya krizini görüşecek.

Dmitri Chirciu   | 25.06.2020
Putin ve Macron Libya'yı görüşecek

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Libya krizini ele alacak.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in Macron ile yarın video konferans yoluyla görüşeceğini bildirdi.

Görüşmede Libya, Suriye ve Ukrayna meselelerinin ele alınacağına işaret eden Peskov, "Bu, kriz durumlarını istişare etmek için çok iyi bir fırsat." dedi.

İki liderin Rusya ile Fransa arasındaki ilişkileri de ele alacağını aktaran Peskov, "Liderlerin uygun gördüğü başka konular da istişare edilebilir." ifadesini kullandı.

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