Euro
6.56
Dolar
5.89
BIST 100
111,073.70
Altın
1,475.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Putin ve Macron Libya krizini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Libya krizine ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi..

Dmitri Chirciu   | 18.12.2019
Putin ve Macron Libya krizini görüştü

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Libya krizine ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin'in Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Libya meselesinin ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Liderler, Libya krizinin siyasi yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı. Rusya ve Fransa, krizin çözümü için Birleşmiş Milletler ve Almanya’nın arabuluculuk çabalarına desteğini teyit etti." ifadelerine yer verildi.

Suriye'nin İdlib ve kuzey doğusu bölgesinin de ele alındığı belirtilen açıklamada, terörle mücadele edilmesi ve bu hususta koordineli adımların atılması önemine işaret edildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te geçen hafta Fransa, Almanya, Ukrayna ve Rusya'nın katılımıyla yapılan Normandiya Dörtlüsü Liderler Zirvesi'nin görüşüldüğü kaydedilen açıklamada, "Putin, Donbas'ın özel statüye kavuşturulması, ateşkesin sağlanması ve esir ve tutukluların değişiminin yapılması dahil olmak üzere, alınan kararların tutarlı şekilde uygulanması gerektiğini vurguladı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevk edilemsi konusunun da görüşüldüğü aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Netanyahu’nun siyasi geleceği sona yaklaşıyor
Küresel Mülteci Forumu şimdilik umut vadediyor
NATO: 70 yılda nereden nereye?
'Küçük Schengen' Batı Balkanlar’da AB’ye alternatif mi?
Laiklik ve Hindutva çıkmazında yeni vatandaşlık yasası ve Hindistan’ın geleceği

Benzer haberler

Putin ve Macron Libya krizini görüştü

Putin ve Macron Libya krizini görüştü

Fransa'da grev ve gösteriler devam ediyor

İçişleri Bakanlığı: Fransa uyruklu bir YTS ülkesine sınır dışı edildi

Kamerunlu yolcudan Air France'a 'ırkçılık' ve 'insanlık dışı muamele' suçlaması

Kamerunlu yolcudan Air France'a 'ırkçılık' ve 'insanlık dışı muamele' suçlaması
Babalarının sakladığı çocukları bulmak için jandarma 'ırgat' gibi çalışmış

Babalarının sakladığı çocukları bulmak için jandarma 'ırgat' gibi çalışmış
Kamerunlulardan gençlerini ordusuna katmak isteyen Fransa'ya tepki

Kamerunlulardan gençlerini ordusuna katmak isteyen Fransa'ya tepki