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Dünya

Putin ve Lukaşenko Belarus sınırlarındaki göçmenlerin durumunu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Belarus’un Polonya ve Litvanya sınırındaki düzensiz göçmenlerin durumunu ele aldı.

Emre Gürkan Abay   | 09.11.2021
Putin ve Lukaşenko Belarus sınırlarındaki göçmenlerin durumunu görüştü

Moskova

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin ile Lukaşenko’nun telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Görüşmede, 4 Kasım’da iki lider tarafından onaylanan "Birlik Devleti programı" kapsamında ikili ilişkilerin istişare edildiği belirtilen açıklamada, “İki lider ayrıca, Belarus-Polonya ve Belarus-Litvanya sınırındaki düzensiz göçmenlerin durumu konusunda fikir alışverişinde bulundu.” bilgisi verildi.

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