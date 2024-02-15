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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerinde geciktiğini söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Pişman olduğumuz tek konu, muhatabımızın düzgün insanlar olduğunu düşünerek faal eylemlerimize daha erken başlamamış olmamızdır." dedi.

Emre Gürkan Abay  | 15.02.2024 - Güncelleme : 15.02.2024
Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerinde geciktiğini söyledi

Moskova

Putin, Rus devlet kanalı Rossiya-1'in muhabirine verdiği, Kremlin tarafından yayınlanan mülakatında, Ukrayna savaşı ve eski Fox News sunucusu Tucker Carlson'a geçen hafta verdiği röportajla ilgili değerlendirmede bulundu.

Ukrayna'nın NATO'ya katılma olasılığından endişe duyduklarını belirten Putin, "Çünkü bu bizim güvenliğimizi tehdit eder. NATO'nun doğuya genişlememesi konusunda sürekli aldatılıyoruz. Beş genişleme yaptılar, tam bir aldatmaca." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna konusunda önce barışçıl girişimlerde bulunduğunu ancak Minsk anlaşmalarının uygulanması konusunda da kandırıldığını vurgulayan Putin, "Pişman olduğumuz tek konu, muhatabımızın düzgün insanlar olduğunu düşünerek faal eylemlerimize daha erken başlamamış olmamızdır." dedi.

Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyona Donbas'ta yaşanan gelişmeler nedeniyle başladığını belirterek, "Bugünkü Ukraynalı yetkililerin Minsk anlaşmalarını uygulamayı tamamen reddetmesi fiilen tetikleyici bir unsurdu." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'li gazeteci Carlson'ın geçen hafta yayınlanan röportajda fazla yumuşak davrandığı yönündeki değerlendirmelere değinen Putin, "Carlson'ın tehlikeli birisi olduğunu düşünüyorum. Agresif davranacağını ve sert sorular soracağını düşündüm. Bunu istiyordum çünkü benim de böylelikle sert cevaplar verme imkanım olacaktı." ifadesini kullandı.

Putin, Carlson'ın bunun yerine farklı bir taktik kullandığını belirterek, "Birkaç kez sözümü kesmeye çalıştı ama yine de Batılı bir gazeteciye göre şaşırtıcı bir şekilde sabırlıydı." dedi.

Trump yerine Biden tercihi

Putin, ABD başkanı olarak Joe Biden'ı mı Donald Trump'ı mı görmek istediği sorusuna, "(Joe) Biden. Daha deneyimli ve daha öngörülebilir. O, eski usul bir politikacı. Ancak Amerikan halkı hangi lideri seçerse onunla çalışacağız." yanıtını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Trump'ın, ABD'nin müttefikleriyle ilişkilerinin nasıl gelişmesi gerektiği konusunda kendine has görüşlere sahip olduğunu kaydetti.

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