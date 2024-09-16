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Dünya

Putin, Rus ordusundaki asker sayısını 180 bin artırdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusundaki asker sayısını yaklaşık 180 bin kişi daha artırarak toplam askeri personel sayısını 2 milyon 389 binin üstüne çıkaran kararname imzaladı.

Dmitri Chirciu  | 16.09.2024 - Güncelleme : 16.09.2024
Putin, Rus ordusundaki asker sayısını 180 bin artırdı

Moskova

Putin'in imzaladığı ve Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan kararnameye göre, 1 milyon 500 bini asker olmak üzere Rusya Silahlı Kuvvetlerinin personel sayısı 2 milyon 389 bin 130 kişi olarak belirlendi.

Söz konusu karar 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek.

Putin, Aralık 2023'te imzaladığı kararnameyle Rus ordusundaki personel sayısını 1 milyon 320 bini asker olmak üzere 2 milyon 209 bin 130'a çıkarmıştı.

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