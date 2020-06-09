Euro
7.71
Dolar
6.80
BIST 100
109,236.50
Altın
1,714.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya, Libya

Putin, Merkel ile Libya'daki durumu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin, Almanya Başbakanı Merkel ile Libya'daki durumu görüştü.

Ali Cura   | 09.06.2020
Putin, Merkel ile Libya'daki durumu görüştü

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Libya'daki duruma ilişkin görüşme yaptı.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin ve Merkel’in yaptığı telefon görüşmesinde Libya’daki çatışmaların artmasından dolayı endişelerin dile getirildiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde Libyalılar arasında müzakerelerin başlatılması ve derhal çatışmaların durdurulması dışında alternatif olmadığı vurgulanan görüşmede, Rus tarafının Mısır’ın Libya krizini çözme çabasını olumlu değerlendirdiği kaydedildi.

Ukrayna krizi ile ilgili olarak da iki liderin görüş alışverişinde bulunduğu ifade edilen açıklamada, Normandiya Formatı ve Üçlü Temas Grubu müzakerelerinin etkin hale getirilmesinin önemine değinildiği belirtildi.

Açıklamada, Suriye’deki durumun da ele alındığı aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bini geçti
İspanya'da son iki gündür Kovid-19'dan yeni ölüm rapor edilmedi
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bin 883'e yükseldi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 113 bin 125'e yükseldi
Fransa'da hükümetin salgın yönetimine soruşturma

Benzer haberler

Putin, Merkel ile Libya'daki durumu görüştü

Putin, Merkel ile Libya'daki durumu görüştü

Libya'daki Şerara petrol sahasında üretim yeniden durduruldu

Cezayir, Hafter ve müttefiklerinin Kahire Bildirgesi’ni memnuniyetle karşıladı

Sahada gerileyen Hafter destekçileri diplomasiyle mevzi kazanmaya çalışıyor

Sahada gerileyen Hafter destekçileri diplomasiyle mevzi kazanmaya çalışıyor
BAE'nin Libya'da darbecilere desteği görüntülendi

BAE'nin Libya'da darbecilere desteği görüntülendi

Diyalog çağrılarını görmezden gelen Hafter kayıpları artınca ateşkes istiyor

Diyalog çağrılarını görmezden gelen Hafter kayıpları artınca ateşkes istiyor