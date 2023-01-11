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Dünya

Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Suriye'yi görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Suriye meselesini görüştü.

Ali Cura   | 11.01.2023
Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Suriye'yi görüştü

Moskova

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin ve Reisi'nin telefon görüşmesinde, ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesine vurgu yapılarak, güncel konuların ele alındığı bildirildi.

Özellikle enerji, ulaştırma ve lojistik sektörlerinde karşılıklı yarar sağlayan projelerin tutarlı bir şekilde uygulanmasının belirtildiği kaydedilen açıklamada, "Uluslararası meseleler ele alınırken her iki taraf da Suriye meselesinde kilit rol oynayan Astana süreci çerçevesinde tesis edilen yakın koordinasyonu olumlu değerlendirdi. Suriye'deki durumu normalleştirmek ve toprak bütünlüğünü yeniden sağlamak için işbirliğini sürdürme niyeti belirtildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, iki ülke arasında bir dizi üst düzey ikili temas yapılmasının planlandığı aktarıldı.

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